Nuovo incarico per il prof. Antonio Marinaro. È il nuovo Delegato Regionale FISDIR Puglia 2025/28

Nuovo incarico per il prof. Antonio Marinaro

E’ il nuovo Delegato Regionale FISDIR Puglia 2025/28

La città di Manfredonia è da sempre all’avanguardia nel mondo dello sport, e possiede delle eccellenze importanti che danno lustro alla nostra comunità. Una di queste è sicuramente il prof. Antonio Marinaro, Docente di Scienze Motorie, specializzato nelle attività di Sostegno in favore degli alunni con disabilità, Tecnico Volontario dell’ASD Delfino Manfredonia, che ha svolto questa attività per oltre 30 anni.



La sua attività si è esplicata come tecnico nella FISD (Federazione Italiana Sport Disabili) poi nello Special Olympics Italia, nella FPICB (Federazione di Calcio Balilla Paraolimpica Italiana), nella FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi Relazionali).

Tanti i titoli conquistati con gli atleti della Delfino, sia a livello italiano, che europeo e mondiale. I suoi tesserati hanno vissuto esperienze in tutto il Paese, a Dublino, a Dubai, a Chicago; è stato anche allenatore di calcio a 7 nel primo progetto di calcio integrato mondiale con 72 nazioni svolto a Roma nel 2006 con Special Olympics Italia.

Negli ultimi anni con la FIGC ha conquistato numerose volte il titolo Regionale di Calcio a 7 e partecipato alla prima Coppa Italia a Coverciano nel 2020.



Impegnato fin dalla prima edizione del progetto regionale “Scuola Sport e Disabilità”, da due anni ricopre il ruolo di coordinatore provinciale di tale progetto a Foggia che nell’evento finale del 2024 ha coinvolto circa 300 persone tra atleti e tutor in varie discipline sportive come l’Atletica, Para Badminton, Calcio Balilla, Tennis Tavolo, Para Rowing.



Da quest’anno è delegato regionale della Federazione Italiana Sport Paraolimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR) che è la federazione sportiva alla quale, su delega del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), spetta la gestione, l’organizzazione e lo sviluppo di tutta l’attività sportiva delle discipline destinate agli atleti delle categorie internazionali II1, II2 e II3. E la Fisdir, a livello internazionale, fa parte della VIRTUS, la federazione paraolimpica internazionale affiliata al Comitato Paraolimpico Internazionale (IPC), che si occupa dell’organizzazione e della gestione degli eventi degli atleti e delle atlete con disabilità intellettivo-relazionale.



Ci dice il prof. Antonio Marinaro: “Ringrazio di cuore la neo Consigliere Nazionale Fiorella de Vivo, che grazie al bellissimo risultato ottenuto alle ultime elezioni federali è diventata Consigliera Nazionale lasciando libero il posto regionale affidato a me su sua segnalazione, dall’organo nazionale presieduto da Ambrosio Francesco, nuovo Presidente FISDIR. Ho sempre svolto con dedizione e serietà l’attività di tecnico in questo settore, svolgere l’attività sportiva con i ragazzi disabili è un piacere enorme, la loro voglia è immensa, riescono a coinvolgerti in toto”. L’impegno del prof. Marinaro si è sempre basato sulla integrazione ed inclusione: “Nelle attività che ho svolto – aggiunge – e cioè atletica, calcio, calcio balilla, canottaggio, hanno sempre dato il massimo non risparmiando un decimo di energia, una vera gioia per un tecnico. Questo nuovo incarico non mi allontanerà dai ragazzi, sarò impegnato con loro diversamente e spero di riuscire a consegnargli altre motivazioni per proseguire nelle loro attività”.



Nonostante i prossimi impegni burocratici, l’attività a livello locale è sempre in fermento: “Ora siamo già a lavoro – conclude il prof. Marinaro – per attivare un coordinamento con il territorio per i campionati vari e la partenza del progetto Scuola Sport e Disabilità, un progetto che coinvolge i ragazzi con disabilità e i loro tutor nelle scuole della Puglia, nostro fiore all’occhiello, oramai copiato su tutto il territorio nazionale.”



Un’attività quella del prof. Antonio Marinaro e dell’associazione di Manfredonia, mirata a fare dello sport uno strumento per migliorare la qualità della vita e che deve essere in grado di esaltare le capacità individuali, al di là dei vani pregiudizi.