Nuovo derby per la Tucson Angel Manfredonia
TUCSON ANGEL MANFREDONIA N. LIBERTAS FOGGIA
Arriva il secondo derby consecutivo per la Tucson Angel Manfredonia, pronta a tornare davanti al proprio pubblico per una sfida che si preannuncia intensa ed emozionante
Domenica al Paladante scendono in campo i ragazzi della Nuova Libertas Foggia, guidati da coach Morelli, reduci da una convincente vittoria casalinga contro la Virtus Altamura. I foggiani occupano attualmente la nona posizione in classifica e sono pienamente in corsa per conquistare l’ultima piazza utile per agganciare il treno playoff
Dal canto suo, l’Angel è chiamata a reagire dopo la sconfitta dell’ultima giornata, con l’obiettivo di riprendere il cammino positivo costruito finora e difendere il parquet amico
In campo due squadre giovani, dinamiche, con idee di gioco simili e tanta voglia di correre: ingredienti perfetti per una gara combattuta e spettacolare
Appuntamento domenica alle 18:30: il derby è servito!