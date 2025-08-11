Nuovi vigili urbani a Manfredonia: “Hanno i requisiti previsti?”
Ulteriori vigili urbani sono certamente necessari, ma nel rispetto dei regolamenti, peraltro approvati dallo stesso Comune, per soddisfare importanti esigenze di servizio.
📍Oggi, si è stabilito di assumere OTTO VIGILI URBANI, attingendo alla graduatoria del Comune di Foggia.
⛔️Peccato che il bando di concorso, allegato a questo post, preveda, quale requisito, solo il possesso della patente di categoria B, utile per condurre unicamente gli autoveicoli.
📌Mentre il regolamento del nostro Comune, per l’accesso ai ruoli di vigile urbano (potete leggerlo!) richiede anche la patente di categoria A, indispensabile per guidare i motocicli.
🆘Dunque, in una Città come Manfredonia, in cui le moto o mezzi assimilati a due ruote, renderebbero possibili interventi molto più veloci ed efficaci, da parte della polizia locale, sindaco, assessore al personale e dirigente commettono un errore così grossolano🙅♂️ E rinunciano a priori ad avvalersi di nuovi agenti, aventi tutti i titoli!
🔈Sareste felici se la vostra squadra di calcio acquistasse un giocatore, che possa disputare solo le partite di coppa e non quelle di campionato❓
Dinanzi a tanta approssimazione, francamente, restiamo SCONCERTATI‼️
Ugo Galli