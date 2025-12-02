[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi interventi di riqualificazione sulle scalinate del centro storico di Vieste

L’Amministrazione comunale di Vieste prosegue con decisione il programma di riqualificazione del centro storico, annunciando un nuovo intervento che riguarda le scalinate di via Diaz e via dei Mille, per un importo complessivo di 270mila euro. Questi lavori si aggiungono agli interventi già avviati o aggiudicati nei mesi scorsi, tra cui la manutenzione straordinaria e riqualificazione delle scalinate di via Barbacane, via Celestino V e via Alessandro III, per oltre 800mila euro e ai contestuali lavori attivi su via Pola.

L’assessora ai Lavori Pubblici e vicesindaca Mariella Pecorelli sottolinea come «questi interventi, insieme agli interventi di riqualificazione della pubblica illuminazione intrapresi negli scorsi anni, rappresentino un’azione concreta per restituire dignità e funzionalità alla parte più antica del nostro paese. La riqualificazione delle scalinate contribuisce a migliorare la vivibilità del centro storico, favorendo la sicurezza, il decoro urbano e la possibilità di renderlo nuovamente un’area commercialmente attrattiva e stabilmente abitata. Il nostro impegno è orientato a un’idea di città che cresce valorizzando la propria identità e adottando soluzioni innovative nella gestione degli spazi pubblici»