Nuovi contenitori, stessa differenziata! Ritira i nuovi mastelli per la raccolta differenziata!

Cara cittadina, caro cittadino,

ogni giorno, con piccoli gesti, possiamo prenderci cura della nostra città e dell’ambiente in cui viviamo. Fare bene la raccolta differenziata significa ridurre gli sprechi, riciclare meglio e rendere la nostra Manfredonia più pulita e sostenibile.

Per migliorare il servizio e adeguarci alle nuove normative, è arrivato il momento di sostituire i contenitori della raccolta!

Nei prossimi giorni, infatti, partirà la distribuzione dei nuovi kit di mastelli e carrellati per la raccolta differenziata, acquistati dal Comune di Manfredonia con i fondi PNRR dedicati all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti.

COSA CAMBIA E PERCHE’?

I nuovi mastelli per le utenze domestiche e i carrellati per Condomini e utenze non domestiche hanno tutti la stessa base di colore (grigio), ma il coperchio avrà colore diverso per la tipologia di rifiuto, nello specifico:

Marrone: Organico (umido)

Giallo: Carta e cartone

Blu: Plastica e metalli

Grigio: Indifferenziato

Verde: Vetro

Ogni mastello/carrellato è dotato di un codice a barre serigrafato, per l’abbinamento all’utente, mentre solo quello dell’indifferenziato è dotato anche di un microchip che servirà quando il Comune di Manfredonia avvierà come strumento il pagamento della TARI la tariffa puntuale.

COS’E’ LA TARIFFA PUNTUALE E COME FUNZIONA?

Fino ad oggi, la tassa sui rifiuti (TARI) è stata calcolata in base alla superficie dell’immobile e al numero di componenti del nucleo familiare. Con la tariffa puntuale la quota fissa viene calcolata in funzione dei metri quadrati e del numero degli occupanti mentre quella variabile viene calcolata in funzione del secco indifferenziato conferito.

COSA SIGNIFICA QUESTO PER TE?

Meglio differenzi, ovvero meno indifferenziato produci, meno paghi; maggiore equità; tracciabilità e trasparenza: gli operatori di Ase SpA saranno dotati di un braccialetto elettronico per rilevare i conferimenti e trasmetterli in tempo reale.

Attenzione: i vecchi mastelli/carrellati non saranno più utilizzabili!

I vecchi mastelli, non rispondendo a nuovi CAM, non potranno più essere utilizzati pertanto dovranno essere obbligatoriamente restituiti in fase di consegna dei nuovi, mentre i carrellati verranno distribuiti secondo modalità che saranno successivamente comunicate.

DOVE E QUANDO RITIRARE I NUOVI MASTELLI

La riconsegna dei vecchi mastelli ed il contestuale ritiro dei nuovi avrà inizio lunedì 5 Maggio presso l’ex Centro Comunale di Raccolta di Via Tratturo del Carmine, dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con il seguente calendario di distribuzione:

Lunedì: dalla lettera A alla lettera C compresa

alla lettera compresa Martedì: dalla lettera D alla lettera J compresa

alla lettera compresa Mercoledì: dalla lettera K alla lettera N compresa

alla lettera compresa Giovedì: dalla lettera O alla lettera R compresa

alla lettera compresa Venerdì: dalla lettera S alla lettera Z compresa

alla lettera compresa Sabato: giornata aperta a tutti quegli utenti impossibilitati per ragioni personali e di lavoro a seguire il calendario.

COSA DEVI FARE PER RITIRARE I NUOVI MASTELLI?

Recati in Via Tratturo del Carmine, porta con te un documento di riconoscimento ed il codice fiscale;

Consegna i vecchi mastelli;

Ritira i nuovi mastelli e inizia a usarli.

DELEGHE

Se non puoi recarti di persona al CCR puoi delegare un familiare o un tuo conoscente, in questo caso potrai scaricare la delega visitando il sito web dell’Ase: www.asemanfredonia.it o cliccare sull’allegato “Delega per il ritiro dei nuovi kit di mastelli e carrellati” di questa pagina, oppure direttamente presso il CCR di Via Tratturo del Carmine.

ATTENZIONE!

La delega scritta dovrà essere firmata con allegata una copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del delegato e delegante. Ogni delegato potrà ritirare (oltre al proprio) al massimo due kit di mastelli.

DOVE TROVARE PIU’ INFORMAZIONI?

Per qualsiasi dubbio o informazione aggiuntiva visita i siti internet di Ase Spa (www.asemanfredonia.it) o del Comune di Manfredonia (www.comune.manfredonia.fg.it) oppure chiama il numero verde 800.724590, sia da rete fissa che da mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00 ed il sabato dalle 09:00 alle 13:00.

Grazie per la tua collaborazione!

Con il tuo impegno possiamo fare la differenza e costruire insieme un futuro più pulito per Manfredonia.

Allegato:

Delega per il ritiro dei nuovi kit di mastelli e carrellati