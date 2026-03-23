Nuove cassette postali “Smart” in provincia di Foggia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI FOGGIA INSTALLATE 14 NUOVE CASSETTE POSTALI “SMART”

Più piccole e digitali, permetteranno di conoscere la temperatura, l’umidità e il grado di inquinamento atmosferico del comune interessato

Foggia, 26 marzo 2026 – Sono 14 le cassette postali digitali installate da Poste Italiane in provincia di Foggia. Più piccole, digitali e connesse, sono dotate anche di sensori per rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, quantità di polveri sottili e del biossido di azoto nell’aria.

Considerate da sempre parte dell’identità del paesaggio, le nuove cassette, oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante che le caratterizzano dal 1961, sono progettate per rispondere all’evoluzione del mondo della corrispondenza. I nuovi dispositivi sono capaci di integrare tecnologia digitale e sicurezza avanzata per la gestione della posta e, attraverso dei sensori, comunicano ai circa 300 portalettere impegnati sul territorio, l’eventuale corrispondenza da ritirare: un’innovazione che efficienta ulteriormente la raccolta e riduce l’impatto ambientale, perché evita il passaggio del portalettere se la cassetta è vuota. Gli utenti potranno verificare la posizione delle cassette postali attive tramite l’App P di Poste Italiane e il sito poste.it, attraverso i quali è inoltre possibile ottenere indicazioni utili per raggiungere la cassetta.

I dati raccolti dalle nuove cassette smart consentiranno ai piccoli comuni di elaborare medie annuali, mensili e semestrali e sono disponibili anche nelle pagine dedicate all’amministrazione sul sito www.posteitaliane.it/piccolicomuni . L’iniziativa è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.

Si rafforza così l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un percorso che in provincia di Foggia prevede l’implementazione di edifici smart, dotati di pannelli fotovoltaici e progettati per garantire l’ottimizzazione del consumo energetico, 26 colonnine di ricarica, mezzi green o a bassa emissione di Co2, destinati alla consegna di pacchi e posta. Con l’adozione di queste tecnologie, l’Azienda si conferma leader nell’innovazione e nella sostenibilità, mirando a un futuro più verde, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti ed eco-compatibili alla comunità.