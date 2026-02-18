[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuova Governance delle risorse idriche in Puglia

Questa mattina abbiamo avuto un confronto importante a Foggia sul tema della governance delle risorse idriche in Puglia, con un focus concreto sulle prospettive attuative della Legge Regionale 7/2025. L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Foggia insieme alla Regione Puglia, ha riunito istituzioni, tecnici, ordini professionali, associazioni di categoria, imprese e mondo accademico per approfondire una tematica che riguarda la nostra vita quotidiana, l’ambiente e il futuro della nostra economia. ￼

L’acqua è una risorsa fondamentale e sempre più strategica: la gestione sostenibile delle acque sotterranee e superficiali è centrale per garantire equilibrio ambientale, sviluppo agricolo e resilienza ai cambiamenti climatici. La nuova legge rappresenta uno strumento per rafforzare la tutela della risorsa e per costruire, insieme ai territori, regole chiare e moderne per il suo utilizzo. ￼

Il nostro compito, come classi dirigenti e istituzioni, non è solo interpretare la normativa, ma favorire un dialogo aperto e costruttivo con chi vive e lavora sul territorio. Oggi abbiamo ascoltato osservazioni, dubbi e proposte: un momento di confronto utile a comprendere meglio come mettere in pratica i principi della legge e renderli efficaci e sostenibili per tutti. ￼

La politica buona è quella che ascolta, media, costruisce soluzioni condivise.

Giuseppe Nobiletti