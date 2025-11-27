Meteo

Nuova allerta meteo regionale: continua a piovere sulla Puglia

Redazione27 Novembre 2025
Evento previsto

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.

Nevicate mediamente al di sopra dei 700-900 m su Puglia garganica, con apporti al suolo da deboli a moderati e quota neve in rialzo.

Allerta gialla dalla mezzanotte di oggi per 20 ore

