Meteo

Nubi di sabbia tra stasera e domani

Redazione12 Aprile 2026
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Nubi di sabbia tra stasera e domani

Secondo MeteoLive, nella prossima settimana oltre alla pioggia e ai temporali avremo a che fare con vaste nubi di polvere, che sospinte dai venti di ostro e scirocco si muoveranno all’interno del Mediterraneo, ricoprendo i cieli di tutta la nostra penisola, dalle Alpi alla Sicilia. Questo ciclone smuoverà enormi quantità di sabbia dal cuore del Sahara algerino, trascinandole fino in alta quota, anche oltre i 5000 metri di altitudine, per poi sospingerle con le intense correnti in quota all’interno del Mediterraneo, esattamente tra domenica sera, lunedì e martedì.

I cieli si sporcheranno inevitabilmente, divenendo non solo lattiginosi, ma addirittura marroni, considerando che le concentrazioni di polvere su tutte le quote saranno davvero impressionanti.

La Vieste en Rose
Redazione12 Aprile 2026