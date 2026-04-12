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Nubi di sabbia tra stasera e domani

Secondo MeteoLive, nella prossima settimana oltre alla pioggia e ai temporali avremo a che fare con vaste nubi di polvere, che sospinte dai venti di ostro e scirocco si muoveranno all’interno del Mediterraneo, ricoprendo i cieli di tutta la nostra penisola, dalle Alpi alla Sicilia. Questo ciclone smuoverà enormi quantità di sabbia dal cuore del Sahara algerino, trascinandole fino in alta quota, anche oltre i 5000 metri di altitudine, per poi sospingerle con le intense correnti in quota all’interno del Mediterraneo, esattamente tra domenica sera, lunedì e martedì.

I cieli si sporcheranno inevitabilmente, divenendo non solo lattiginosi, ma addirittura marroni, considerando che le concentrazioni di polvere su tutte le quote saranno davvero impressionanti.