[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Novecento: buona la ‘prima’

Manfredonia ha inaugurato la stagione del Teatro Lucio Dalla con “Novecento” di Alessandro Baricco, nella versione firmata da Gabriele Vacis e PoEM. Una prima sold out, segno di un pubblico che ha voglia di teatro e riconosce il valore di un titolo diventato, negli anni, un classico della scena.

Sul palco, gli attori seduti accanto al loro maestro tessono un racconto che scorre come una partitura, tra parole, silenzi e scenofonie curate con attenzione. A tratti, guardandoli, sembrava di ritrovare la stessa intensità di Pruitt Taylor Vince nei panni di Max Tooney ne “La leggenda del pianista sull’oceano”: gli occhi quasi liquidi, quel modo di guardare il mondo dal ponte di una nave, come se per una sera fossimo tutti a bordo del Virginian.

Il racconto si è intrecciato al viaggio artistico di chi oggi raccoglie l’eredità di Eugenio Allegri. Non un semplice spettacolo, ma un passaggio di memoria viva.

Una serata che conferma la volontà di Manfredonia di occupare un posto rilevante nel panorama teatrale regionale, puntando su proposte di qualità e sulla crescita culturale del territorio.

Maria Teresa Valente