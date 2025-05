[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Notte Europa dei Musei, il Castello di Manfredonia aperto fino alle 23

Quest’anno, in occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo archeologico nazionale e castello di Manfredonia sarà

straordinariamente aperto dalle 20:00 alle 23:00 (ultimo ingresso alle 22:00)

Ingresso al costo simbolico di 1 euro

A partire dalle 20:30, sarà possibile partecipare ad una visita esclusiva con la direttrice del museo al deposito a vista delle stele daunie, un’occasione unica per ammirare da vicino questi straordinari reperti dell’antica Daunia.

Info e prenotazioni: drm-pug.museomanfredonia@cultura.gov.it

Non perdere questa opportunità per vivere la cultura in modo speciale, al chiaro di luna. Ti aspettiamo!