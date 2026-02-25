Notte Colorata a Manfredonia: folle fuga in auto tra la folla, identificato il responsabile
Momenti di forte tensione durante la “Notte Colorata”, evento che
ha richiamato nel centro storico di Manfredonia una straordinaria
presenza di cittadini e visitatori.
Un’autovettura ha percorso a folle a velocità del tutto
incompatibile con il contesto urbano alcune tra le vie più affollate
del centro storico, mettendo seriamente in pericolo l’incolumità
delle numerosissime persone presenti.
Gli agenti della Polizia Locale, resisi immediatamente conto della
gravità della situazione, hanno intimato l’alt al conducente
mediante l’attivazione dei dispositivi luminosi e acustici. Il giovane
alla guida, tuttavia, non si è fermato e ha proseguito la fuga tra le
strade cittadine, aumentando il rischio per pedoni e altri utenti
della strada.
L’inseguimento si è concluso quando il veicolo, a seguito di un
urto, è rimasto bloccato. Il conducente è quindi fuggito a piedi,
riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce.
Le successive e tempestive attività di polizia giudiziaria hanno
consentito di identificare il responsabile: si tratta di un giovane
maggiorenne risultato privo di patente di guida, in quanto mai
conseguita.
Nei suoi confronti sono stati redatti numerosi verbali per violazioni
al Codice della Strada, oltre alla comunicazione di notizia di reato
alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
“Quanto accaduto è estremamente grave – dichiara il Comandante
della Polizia Locale, Maria Tino –
. In una serata caratterizzata da
una presenza straordinaria di famiglie, bambini e cittadini, una
condotta di guida così irresponsabile avrebbe potuto avere
conseguenze drammatiche. Grazie alla prontezza e alla
professionalità degli operatori intervenuti si è evitato il peggio.
Continueremo a garantire controlli rigorosi per tutelare la
sicurezza della nostra comunità.”
“L’episodio – ha aggiunto il sindaco Domenico La Marca –
ripropone con forza il tema del rispetto delle regole e della
responsabilità individuale, soprattutto in contesti ad alta densità di
pubblico, dove ogni comportamento imprudente può trasformarsi
in un grave pericolo per la collettività. A tal proposito non posso
che elogiare l’ottimo lavoro della Polizia Locale e delle forze
dell’ordine in generale”