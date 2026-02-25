[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Notte Colorata a Manfredonia: folle fuga in auto tra la folla, identificato il responsabile

Momenti di forte tensione durante la “Notte Colorata”, evento che

ha richiamato nel centro storico di Manfredonia una straordinaria

presenza di cittadini e visitatori.



Un’autovettura ha percorso a folle a velocità del tutto

incompatibile con il contesto urbano alcune tra le vie più affollate

del centro storico, mettendo seriamente in pericolo l’incolumità

delle numerosissime persone presenti.



Gli agenti della Polizia Locale, resisi immediatamente conto della

gravità della situazione, hanno intimato l’alt al conducente

mediante l’attivazione dei dispositivi luminosi e acustici. Il giovane

alla guida, tuttavia, non si è fermato e ha proseguito la fuga tra le

strade cittadine, aumentando il rischio per pedoni e altri utenti

della strada.



L’inseguimento si è concluso quando il veicolo, a seguito di un

urto, è rimasto bloccato. Il conducente è quindi fuggito a piedi,

riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce.

Le successive e tempestive attività di polizia giudiziaria hanno

consentito di identificare il responsabile: si tratta di un giovane

maggiorenne risultato privo di patente di guida, in quanto mai

conseguita.

Nei suoi confronti sono stati redatti numerosi verbali per violazioni

al Codice della Strada, oltre alla comunicazione di notizia di reato

alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

“Quanto accaduto è estremamente grave – dichiara il Comandante

della Polizia Locale, Maria Tino –

. In una serata caratterizzata da

una presenza straordinaria di famiglie, bambini e cittadini, una

condotta di guida così irresponsabile avrebbe potuto avere

conseguenze drammatiche. Grazie alla prontezza e alla

professionalità degli operatori intervenuti si è evitato il peggio.

Continueremo a garantire controlli rigorosi per tutelare la

sicurezza della nostra comunità.”



“L’episodio – ha aggiunto il sindaco Domenico La Marca –

ripropone con forza il tema del rispetto delle regole e della

responsabilità individuale, soprattutto in contesti ad alta densità di

pubblico, dove ogni comportamento imprudente può trasformarsi

in un grave pericolo per la collettività. A tal proposito non posso

che elogiare l’ottimo lavoro della Polizia Locale e delle forze

dell’ordine in generale”