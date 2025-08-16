Notte Bianca del 21 Agosto, come funziona?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Notte Bianca StrEAT 2025 di Manfredonia, il programma! 😎

Preparatevi per una serata piena di vita, giovedì 21 agosto, con il meglio della musica, del food e dell’intrattenimento! 🥳

La Notte Bianca StrEAT 2025 si svolge all’interno del programma del Manfredonia Festival, portando nel centro storico un mix unico di sapori, suoni e spettacoli.

Ecco il programma completo:

🎵 LIVE MUSIC 🎶

01 Largo dei Celestini – DJ PAZ 🎧

02 Via Maddalena – CASHMIRE 🎸

03 Piazza Duomo (Calice Rosa, Moody e Bottega Signorini) – TRIBUTE BAND CREMONINI 🎤

04 Piazza del Popolo – ONDE RADIO ITALIA 📻

05 Piazzetta Mercato (Dominus) – WILDCAR 🤘

06 Largo Diomede – BEATSKA 🥁

07 Corso Manfredi – STREET BAND DUNE BUGGY 🎺

08 Stella – WILD SOUND 🔊

09 Spacco – “DAM LIVE EXPERIENCE“ con “Back to ‘90s“ & “The Smithers” 🤩

10 Via dell’Arcangelo (Bramanthe e Buon’s Burger) – IDEA BAND 🎶

🍔 STREAT FOOD 🍟

Tutte le seguenti pietanze hanno un costo di 5 euro e sono da ritirare presso i seguenti locali:

1 LOCANDA DEL CENTRO – Montanarine Napoletane, pizza fritta, salsa di pomodoro, formaggio e basilico 🥯

2 BOTTEGA SIGNORINI – Polpette di mare con maionese speziata e scagliozze home made 🍲

3 MOODY – Bon Bon di Podolica con salsa cacio e pepe e patate al forno 🧀

4 CALICE ROSA – Pane e pomodoro con nodini di mucca e olive nostrane 🍅

5 TUCSON – Spiedino messicano 🥓

6 CARNALIS – Cuzzetiello Napoletano (panino smollicato con polpette della nonna – carne di scottona, parmigiano e uova) 🫔

7 BLACK COFFE – Drink Miami Ice 🍹

8 PIAZZETTA – Baguette ai cereali con prosciutto arrosto di Antica Soma e friarelli 🥖

9 SOTTOSCALE – Frisella con pomodoro, nodini e muschiska 🍅

10 CIVICO5 – Summer Ice drink 🍹

I suddetti locali non garantiscono il posto a sedere per il consumo della pietanza.

🥳 INTRATTENIMENTO 🎈

A. Corso Manfredi – Party con Gheghè con truccabimbi e bolle 🎨

B. Largo Diomede – Officine del Sorriso Palloncini per bambini e mascotte di Sonic e Bing 🧸

C. Itinerante – Artisti di strada trampolieri 🤸‍♀️

👀 CHIESE APERTE

A cura della Pro Loco di Manfredonia con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Manfredonia

In occasione della Notte Bianca del 21 agosto, il Centro Storico di Manfredonia si trasformerà in un itinerario di arte, fede e cultura, con l’apertura straordinaria di alcuni luoghi simbolo della città.

Dalle ore 20.00 alle 24.00 sarà possibile visitare:

• il Museo Diocesano,

• la Chiesa di Santa Chiara,

• la Chiesa di San Benedetto.

Un’occasione imperdibile per ammirare il patrimonio storico-artistico locale in un’atmosfera suggestiva e serale.

Durante la serata saranno proposte visite guidate gratuite, suddivise in due turni:

• Primo gruppo: dalle 20.00 alle 22.00

• Secondo gruppo: dalle 22.15 alle 24.00

Le visite accompagneranno i partecipanti alla scoperta delle bellezze e delle storie custodite in questi luoghi, grazie alla presenza di guide professionali.

Per info e prenotazioni SOLO PER LE VISITE GUIDATE ℹ️ infopoint Piazzetta Mercato

0884/939670 393 0207068

proloco.mf@gmail.com

Non mancate! Vi aspettiamo per una serata di festa, gusto e divertimento all’interno del Manfredonia Festival! 🥳

Hai un’attività e vuoi aderire alla notte bianca? Compila questo modulo: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc5qbHjyQQqd0…/viewform