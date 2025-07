[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Notiziario Calcio: “Manfredonia, due obiettivi per l’attacco”

Secondo Notiziario Calcio, sono due gli obiettivi in attacco per il Manfredonia Calcio: si tratta di Maletic, attualmente sotto contratto con la Virtus Francavilla e Trotta, che ha giocato in A con il Crotone.

Per Maletic, che ha un contratto fino al 2026 oon la squadra di Magrì, ci sarà bisogno dell’ok della squadra di Francavilla Fontana. Per Marcello Trotta, invece, dopo le deludenti annate con Brindisi e Turris, la soluzione Manfredonia in D potrebbe rappresentare un’occasione di rinascita.