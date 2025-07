[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Note di Mare”, a Peschici: Hunt, Mandrake e Tozzi

Nell’ambito della II Edizione della Rassegna Artistica “Note di Mare” del Comune di Peschici, promossa dall’Assessorato agli Eventi e che rientra nel Cartellone “L’estate Addosso” 2025, sono previste tre importantissime date: 26, 27 e 28 luglio.

L’incantevole Arenile del Porto ospitera Rocco Hunt, Mandrake e Umberto Tozzi.

Rocco Hunt in “Ragazzo di Giu Tour 2025” – Sabato 26 Luglio

Una voce affermata del panorama musicale italiano e non solo, con oltre 40 dischi di platino collezionati tra Italia, Spagna e Francia (dove ha raggiunto anche un disco di Diamante), 3 milioni di ascoltatori mensili sulle piattaforme musicali online e un repertorio che vanta oltre 2.5 miliardi di stream totali.

È inoltre autore e scrittore di molteplici canzoni multiplatino e diamante scritte per altri colleghi, numerosi duetti con artisti famosi e in oltre dieci anni di carriera ha incrociato piu volte il cinema sia come attore sia firmando brani per colonne sonore.

Puo anche contare: 5 album, 3 partecipazioni al Festival di Sanremo (di cui 1 trionfo nella sezione “Nuove Proposte” del 2014), vincitore del Premio “Emanuele Luzzati” e del Premio “Assomusica”.

Con il suo stile unico di “poeta urbano” e in grado di raccontare la vita e la voglia di farcela delle periferie, ma anche di far ballare e cantare il pubblico di ogni eta con hit diventate successi internazionali.

Mandrake in “Famiglia Imbarazzi” – Domenica 27 Luglio

Creatore di sitcom social, autore e attore. Grazie ai suoi contenuti irresistibili, ha conquistato il web e i social media, totalizzando 1 miliardo e 500 milioni di visualizzazioni complessive, quasi 3 milioni di follower su TikTok, 1 milione su Instagram, quasi 1 milione di iscritti sul suo canale Youtube e quasi 800 mila su Facebook.

Ha pubblicato anche due fumetti molto amati dai giovani: “Imbarazzi – Volume 1” e “Mandrake – Il canto della signora Maria”, quest’ultimo con oltre 22 mila copie vendute. L’anno scorso e uscito pure il suo libro di enigmistica per bambini, “Mandrake – enigmistica imbarazzante”, che ha debuttato ai primi posti su Amazon nelle sue categorie. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, ha realizzato un diario scolastico.

“Famiglia Imbarazzi” sara un’esperienza dal vivo interattiva, dove la platea verra coinvolta in scambi improvvisati e interazioni esilaranti. Lo spettacolo portera l’irriverente mondo della famiglia Imbarazzi, con Mandrake che interpretera tutti gli eccentrici personaggi, attraverso alcuni dei suoi sketch social.

Umberto Tozzi in “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour” – Lunedi 28 Luglio

La straordinaria tournee mondiale con cui il cantautore da il suo addio alle scene live.

Un’icona della musica italiana che con 50 intensissimi anni di carriera, oltre 80 milioni di dischi venduti e circa 2000 concerti in tutto il mondo, ha attraversato ed appassionato intere generazioni.

Una carriera costellata di grandi successi senza tempo, tra cui: “Ti amo”, “Tu”, “Gloria”, “Stella stai”, “Notte rosa”, “Si puo dare di piu”, “Gente di mare”, “Gli altri siamo noi”, “Io muoio di te”.

Ha collezionato: una vittoria al Festival di Sanremo, due al Festivalbar, un Golden Globe (premio ottenuto con oltre 27 milioni di copie vendute in soli 5 anni), una nomina ai Grammy Awards, un terzo posto all’Eurovision Song Contest e numerose collaborazioni con artisti italiani ed internazionali.

I biglietti sono ancora disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati.