Nola-Manfredonia, sipontini in emergenza: le probabili formazioni
Nei sipontini squalificati Rondinella, Ceparano, Giacobbe e mister Pezzella.
NOLA (3-5-2): Montalti (06); Galizia (05), Cipolla, Capone; Setola, Berardocco, Marcelli, Ambrosio (07), Nunziante; Fangwa, Guarracino. Allenatore: Giampà.
MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Spinelli; Balba (06), Cicerelli, Esposito, De Luca; Babaj, Jallow; Urain. Allenatore: D’Angelo (squalificato Pezzella).