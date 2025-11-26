Sport Manfredonia
Nola – Manfredonia: info settore ospiti
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Nola – Manfredonia: info settore ospiti
In vista della gara Nola–Manfredonia, in programma domenica 30 novembre 2025 allo stadio “V. Papa” di Cardito, la società bianconera ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti riservati al settore ospiti.
Il settore ospiti avrà una capienza massima di 350 spettatori.
Under 12: ingresso gratuito
Biglietto intero: €10,00 (prevendita inclusa)
Donne e ragazzi 12–16 anni: €5,00 (prevendita inclusa)
Il circuito per l’acquisto dei ticket messo a disposizione è ETES. Il punto vendita più vicino a Manfredonia è : BAR DOC (VIA JOHN F. KENNEDY , (FOGGIA).