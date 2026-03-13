[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Noi Moderati contro il Tar Lazio: “Blocca il piano straordinario, la Puglia resta ostaggio dei cinghiali”

BARI – “Il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sul piano straordinario di gestione della fauna selvatica rappresenta una decisione che rischia di allontanare ulteriormente il Paese da una gestione equilibrata e pragmatica del rapporto tra attività umane e fauna”.

Noi Moderati Puglia interviene sulla vicenda con una posizione ben precisa: “Il piano voluto dal Governo – dicono dal partito di Maurizio Lupi – nasceva da un’esigenza concreta, quella di affrontare in modo strutturale l’emergenza legata alla crescita incontrollata di alcune specie, con conseguenze evidenti per l’agricoltura, la sicurezza stradale e la salute pubblica. Negare o rallentare strumenti di intervento significa lasciare territori, amministrazioni locali e agricoltori senza risposte adeguate. È evidente – continua la nota di Noi Moderati – che la tutela della fauna sia un valore fondamentale, ma non può essere affrontata con un approccio ideologico che ignora i problemi reali dei territori. La gestione della fauna selvatica richiede equilibrio, responsabilità e strumenti efficaci, non continui stop che rischiano di paralizzare le politiche pubbliche. E purtroppo la Puglia è una delle regioni più colpite da fenomeno cinghiali e lupi. Poi le aziende agricole che si tutelano, rischiano un procedimento penale per aver allontanato o ucciso un cinghiale o un lupo. E questo solo per aver difeso la propria azienda e i propri animali da attacchi di animali selvaggi”.