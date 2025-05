[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nodo Galattica Monte Sant’Angelo: al via progetto “Parole di legalità”, incontri di letteratura

Un ciclo di incontri per promuovere i valori della legalità tra le nuove generazioni. Due riletture dedicate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di Raffaele Niro e ospiti come Gabriella Genisi, Omar di Monopoli e Antonio Colasanto. Tutti gli incontri si terranno alle ore 18.30 presso il CAG – Centro di Aggregazione giovanile.

Prende il via giovedì 29 maggio 2025 alle ore 18.30, presso il CAG – Centro di Aggregazione Giovanile (ex Caserma dei Carabinieri), la rassegna “Parole di Legalità – letteratura e impegno civile”, un progetto culturale organizzato dal Comune di Monte Sant’Angelo nell’ambito delle attività del progetto Galattica – Rete Giovani Puglia, in collaborazione con il Tavolo permanente della legalità, l’associazione culturale Rhymers’ Club, il Presidio del Libro di Monte Sant’Angelo e San Severo, Avviso Pubblico Puglia.

L’iniziativa, rivolta in particolare agli studenti e alle giovani generazioni, propone cinque appuntamenti dedicati alla riflessione sui temi della legalità, dell’impegno civile e della lotta alle mafie, attraverso il dialogo tra letteratura e società. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i partecipanti alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole, valori fondamentali per costruire un futuro più giusto e consapevole.

Il primo incontro della rassegna, che rientra nel calendario del “Maggio dei Libri” promosso dal Centro per il Libro e la Lettura, sarà dedicato a una rilettura intensa e partecipata del libro Cose di cosa nostra di Giovanni Falcone, a oltre trent’anni dalla sua scomparsa. A guidare il pubblico in questa riflessione sarà il poeta e scrittore Raffaele Niro, che condurrà i presenti in un viaggio nelle parole del magistrato e nell’attualità del suo messaggio civile e morale.

La rassegna ha avuto una significativa anteprima lo scorso 21 marzo, in occasione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, quando il procuratore aggiunto presso la Procura di Foggia, Antonio Laronga, ha presentato a Monte Sant’Angelo il suo ultimo libro L’ascesa della quarta mafia, offrendo alla comunità una lucida e documentata analisi sulla criminalità organizzata che affligge il territorio foggiano.

Dopo l’incontro del 29 maggio, “Parole di Legalità” proseguirà martedì 3 giugno con lo scrittore Antonio Colasanto, autore dei volumi Favugne – Storie di Mafia Foggiana e Peccato originale, che sarà intervistato da Felice Piemontese. Seguirà, martedì 8 luglio, l’appuntamento con Omar Di Monopoli, autore di romanzi come Nella perfida terra di Dio e Brucia l’aria, che presenterà il suo nuovo libro Troppo Sud in un dialogo con Raffaele Niro. Martedì 15 luglio sarà la volta di Gabriella Genisi, celebre autrice della serie con protagonista Lolita Lobosco, che presenterà al pubblico Giochi di Ruolo, ambientato da Manfredonia e Mattinata, e il suo ultimo romanzo Una questione di soldi, conversando con Lilli Antonacci. A chiudere la rassegna, venerdì 18 luglio, sarà ancora una volta Raffaele Niro, con una rilettura personale e poetica del libro L’agenda rossa di Paolo Borsellino, in un momento di grande intensità emotiva e civile.

“Parole di Legalità” si inserisce nel solco delle iniziative promosse da Galattica, da sempre impegnata nel coinvolgimento attivo dei giovani, e contribuisce a valorizzare il titolo di “Città che legge” conferito al Comune di Monte Sant’Angelo dal Centro per il Libro e la Lettura. Un riconoscimento importante, che sottolinea l’impegno della comunità nella diffusione della cultura e nella promozione di valori etici e civili.

L’ingresso a tutti gli incontri è libero fino a esaurimento posti.