Nocerina-Manfredonia, Cinque a “NocerinaLive”: “Evitare la paura”

Alcune frasi rilasciate da Cinque a NocerinaLive, prima della gara tra Nocerina e Manfredonia

Mister, la sua squadra arriva da un pareggio in casa con l’Ugento, altra compagine che lotta per la salvezza. Che settimana è stata per i suoi e come ha gestito gli allenamenti?

“Prendere gol all’ultimo respiro in un match così importante, che valeva tanto, lascia qualcosa di negativo dentro. Questa è stata la sensazione che abbiamo avuto ad inizio settimana, nei primi allenamenti, ma ora pian piano sta svanendo e ci stiamo concentrando sulla prossima gara, contro la Nocerina, che sappiamo non sarà una gara facile.

Al momento ho quasi tutti a disposizione, ad eccezione di qualche febbricitante e un infortunato a causa di una lesione muscolare, ma conto di recuperare tutti entro fine settimana.”

“Abbiamo messo fuori dodici calciatori e ritrovare l’equilibrio dopo questi movimenti non è mai facile. Adesso stiamo cercando di ottimizzare e di arrivare ad un buon punto di equilibrio, l’arrivo di Fiumanò serviva e credo che sia finita qui in modo da avere la possibilità di lavorare in maniera costante, cosa che fino ad ora non sono riuscita a fare.”

“La mia rosa è buona, ma non tutti sanno che questa squadra ha dovuto giocare per quattro – cinque mesi con un unico 2006, a causa di vicissitudini che non ci hanno permesso di arrivare < all’obiettivo 2006 >. Questo ha condizionato a livello tattico perchè eravamo costretti a giocare con un solo modulo possibile e a portarlo avanti nonostante le caratteristiche non fossero proprie di quel modulo di gioco. Con l’arrivo di un nuovo 2006 la situazione è migliorata, ma dobbiamo sempre concentrarci sulla prestazione, scrollandoci di dosso quella contrazione mentale che non ci fa fare bene, perchè sarà la chiave per ottenere punti, la quale migliorerà la classifica, fino alla salvezza.”

Domenica arriverete a Nocera, una partita già definita delicata. Quale sarà per lei l’elemento determinante per questa gara e come vorrebbe l’affrontassero i suoi?

Che gara si aspetta?

“Questa gara arriva in un momento sbagliato della stagione, la Nocerina oggi è una tra le squadre più in forma del girone, in vetta in classifica con il Casarano. È una squadra che dimostra sul campo tutto il suo valore e, dal nostro punto di vista, affrontare ora uno < scoglio così duro > non ci voleva. La dobbiamo giocare in maniera psicologicamente giusta, evitando paura e rigidità. È una compagine forte, che fronteggeremo con rispetto ed umiltà, provando a fare il nostro lavoro.”