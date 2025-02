[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nocerina-Manfredonia, Campilongo: “Mancata la qualità”

“Oggi è mancata qualità, quando giochiamo contro queste squadre che si chiudono come il Manfredonia, è necessario averla. Dovevamo tirare di più in porta”.

Così l’allenatore della Nocerina Campilongo, che ha perso la vetta della classifica.

Ma non getta la spugna: “Dobbiamo smaltire la delusione. Ci conforta che non abbiamo preso goal. Bisogna andare avanti poiché il campionato è lungo ed è tosto, ci dobbiamo leccare le ferite e prepararci per la sfida di domenica.’’