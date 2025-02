[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nocerina-Manfredonia, biglietti in vendita: padroni di casa in festa con la ‘giornata rossonera’

Sono in vendita i biglietti della gara Nocerina-Manfredonia, in programma domenica 9 febbraio allo stadio San Francesco, con inizio alle ore 15:00.

La società per questa partita ha indetto la “giornata rossonera”, di conseguenza anche chi possiede un abbonamento valido per qualsiasi settore dovrà acquistare il biglietto per assistere alla gara. Non saranno concessi accrediti ed entrate di favore.

La società invita i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio di inizio per facilitare le operazioni di sicurezza ed evitare lunghe attese prima dell’inizio della partita.

Dettagli Biglietti

I biglietti sono già in vendita e sono disponibili in vari settori con prezzi differenti:

Tribuna Centrale : € 24,00 (intero) – € 17,00 (ridotto)

: € 24,00 (intero) – € 17,00 (ridotto) Tribuna Laterale : € 18,00 (intero) – € 13,00 (ridotto)

: € 18,00 (intero) – € 13,00 (ridotto) Distinti : € 13,00 (intero) – € 10,00 (ridotto)

: € 13,00 (intero) – € 10,00 (ridotto) Curva Sud : € 8,00

: € 8,00 Settore Ospiti: € 8,00

Diritti di prevendita: € 1,00.

I biglietti ridotti sono validi per donne e ragazzi dai 13 ai 17 anni e possono essere acquistati presso i punti vendita fino al giorno prima della gara, previa esibizione di un documento d’identità valido. È importante notare che non saranno concessi abbonamenti per questa partita, né accrediti o ingressi di favore.

Punti Vendita

I biglietti possono essere acquistati nei seguenti punti vendita: