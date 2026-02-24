[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nobiletti: “Sulle concessioni demaniali ogni Comune e ogni Regione si muovono in modo diverso”

Nel pomeriggio di ieri a Vieste ho partecipato all’assemblea del SIB Confcommercio su un tema decisivo: le concessioni demaniali.

Il 2027 è una scadenza concreta e, alla luce delle sentenze e degli indirizzi europei, si andrà a gara.

Oggi manca un quadro uniforme: ogni Comune e ogni Regione si muovono in modo diverso.

Le parti più esposte sono i concessionari e le amministrazioni locali.

Come sindaco ho il dovere di tutelare il comparto balneare, eccellenza del nostro turismo, nel rispetto della legge.

Non possiamo permetterci bandi deboli o facilmente impugnabili.

Abbiamo due stagioni per prepararci, ma il lavoro deve partire subito.

Ho proposto l’apertura di un tavolo tecnico con Comuni e categorie.

Servono regole chiare per evitare speculazioni e tutelare chi ha investito.

Solo con unità e responsabilità possiamo affrontare questo passaggio senza subirlo.

Giuseppe Nobiletti – Sindaco di Vieste