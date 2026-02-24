Nobiletti: “Sulle concessioni demaniali ogni Comune e ogni Regione si muovono in modo diverso”
Nel pomeriggio di ieri a Vieste ho partecipato all’assemblea del SIB Confcommercio su un tema decisivo: le concessioni demaniali.
Il 2027 è una scadenza concreta e, alla luce delle sentenze e degli indirizzi europei, si andrà a gara.
Oggi manca un quadro uniforme: ogni Comune e ogni Regione si muovono in modo diverso.
Le parti più esposte sono i concessionari e le amministrazioni locali.
Come sindaco ho il dovere di tutelare il comparto balneare, eccellenza del nostro turismo, nel rispetto della legge.
Non possiamo permetterci bandi deboli o facilmente impugnabili.
Abbiamo due stagioni per prepararci, ma il lavoro deve partire subito.
Ho proposto l’apertura di un tavolo tecnico con Comuni e categorie.
Servono regole chiare per evitare speculazioni e tutelare chi ha investito.
Solo con unità e responsabilità possiamo affrontare questo passaggio senza subirlo.
Giuseppe Nobiletti – Sindaco di Vieste