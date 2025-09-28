[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nobiletti: “Preoccupato per il Gino Lisa”

Vedere l’aeroporto Gino Lisa fermo ancora una volta è motivo di grande preoccupazione. Per il nostro territorio lo scalo di Foggia è un un’infrastruttura essenziale per lo sviluppo, per il turismo, per i collegamenti delle famiglie e delle imprese.

Abbiamo investito fiducia e aspettative in questa struttura. Oggi chiediamo risposte concrete e un impegno chiaro da parte della Regione. Non bastano annunci o soluzioni temporanee: serve una visione di lungo periodo che metta il Gino Lisa al centro delle strategie di crescita.

Difendere questo aeroporto significa difendere il diritto della nostra provincia a essere connessa, dinamica, protagonista.

Giuseppe Nobiletti – Presidente Provincia di Foggia