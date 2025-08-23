Politica Capitanata
Nobiletti: “Decaro ha ragione, politica prigioniera di giochi di potere”
Quando Antonio Decaro dice di voler essere un presidente libero, parla anche per me.
La politica non può restare prigioniera di veti e giochi di potere.
Serve il coraggio di guardare solo al bene dei cittadini.
Io ci credo. Con Decaro, oggi, la Puglia ha davvero la possibilità di un nuovo inizio.
Lo ha scritto il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti