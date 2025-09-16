[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nobiletti: “Chiesto di posticipare la chiusura delle gallerie sulla Mattinata Vieste”

In questi giorni, complice le belle giornate e il clima ancora favorevole, sulla SS 89 tra Mattinata e Vieste si registra un flusso turistico ancora intenso.

La chiusura immediata delle gallerie, così come programmata da ANAS, per i lavori di riqualificazione a LED e di messa in sicurezza dell’impianto, creerebbe gravi disagi alla viabilità e ricadute pesanti sulle attività economiche che vivono ancora della presenza dei visitatori.

Per questo oggi ho chiesto ufficialmente ad ANAS di posticipare di almeno 15 giorni la chiusura delle gallerie, così da garantire una gestione più ordinata del traffico e tutelare imprese, cittadini e operatori del settore turistico.

Giuseppe Nobiletti – Sindaco di Vieste