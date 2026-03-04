Nobiletti: “Affrontiamo in maniera operativa il tema della messa in sicurezza delle nostre falesie”
Prosegue il percorso avviato con i Sindaci di Isole Tremiti, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, Vieste, Mattinata e Monte Sant’Angelo per affrontare in maniera operativa il tema della messa in sicurezza delle nostre falesie.
La Regione Puglia ha stanziato 26 milioni di euro per la mitigazione del rischio idrogeologico lungo la costa, come richiamato nella nota trasmessa ai Comuni della Provincia di Foggia. Ora tocca a noi farci trovare pronti.
Come Ente locale metteremo a disposizione supporto tecnico, coordinamento e know-how per costruire candidature solide, con priorità agli interventi volti a salvaguardare l’incolumità pubblica.
Il Gargano deve presentarsi compatto, con un cronoprogramma chiaro e proposte cantierabili.
Lo scrive il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti