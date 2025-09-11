Eventi Manfredonia

NO alla violenza sulle donne, oggi l’evento promosso dalla A.S.D. Manfredonia Corre

NO ALLA VIOLENZE SULLE DONNE – Giovedi 11 Settembre 2025 alle ore 19:00 si terrà un incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle Donne.

L’evento organizzato insieme ad altre associazione ha l’obiettivo di sensibilizzare questo tema.

Relatrici:

Daniela Gentile – Avvocata e Coordinatrice Centro Antiviolenza A.T. Manfredonia Rinascita donna

Maria Cristina Piemontese – Psicologa, psicoterapeuta Centro Antiviolenza A.T. Manfredonia Rinascita donna

Antonella Totaro – Psicologa, psicoterapeuta Centro Antiviolenza A.T. Manfredonia Rinascita donna

Eliana Guerra – Business coach Programma antiviolenza A.T. Manfredonia

Dove:

L’evento si terrà presso la sede della A.S.D. Manfredonia Corre presente sul Molo Vespucci del Porto Turistico – Marina del Gargano.

