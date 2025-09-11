NO alla violenza sulle donne, oggi l’evento promosso dalla A.S.D. Manfredonia Corre
NO ALLA VIOLENZE SULLE DONNE – Giovedi 11 Settembre 2025 alle ore 19:00 si terrà un incontro di sensibilizzazione contro la violenza sulle Donne.
L’evento organizzato insieme ad altre associazione ha l’obiettivo di sensibilizzare questo tema.
Relatrici:
Daniela Gentile – Avvocata e Coordinatrice Centro Antiviolenza A.T. Manfredonia Rinascita donna
Maria Cristina Piemontese – Psicologa, psicoterapeuta Centro Antiviolenza A.T. Manfredonia Rinascita donna
Antonella Totaro – Psicologa, psicoterapeuta Centro Antiviolenza A.T. Manfredonia Rinascita donna
Eliana Guerra – Business coach Programma antiviolenza A.T. Manfredonia
Dove:
L’evento si terrà presso la sede della A.S.D. Manfredonia Corre presente sul Molo Vespucci del Porto Turistico – Marina del Gargano.