No al bullismo!
La Scuola Calcio “Piccoli Delfini” non è solo calcio. È educazione, rispetto, amicizia. È crescere insieme ed imparare a fare squadra, dentro e fuori dal campo.
Per questo gridiamo forte NO al bullismo!
Un messaggio che parte dai nostri Piccoli Delfini, cresce insieme alle famiglie e diventa un impegno quotidiano.
Un grazie speciale alla Gradinata Est per lo striscione esposto al Miramare: un segnale forte e chiaro, che vogliamo portare avanti ogni giorno con i nostri ragazzi.
Qui vincono i valori, vince il rispetto.
Insieme, sempre, contro ogni forma di bullismo.
