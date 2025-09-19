[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

No al bullismo!

La Scuola Calcio “Piccoli Delfini” non è solo calcio. È educazione, rispetto, amicizia. È crescere insieme ed imparare a fare squadra, dentro e fuori dal campo.

Per questo gridiamo forte NO al bullismo!

Un messaggio che parte dai nostri Piccoli Delfini, cresce insieme alle famiglie e diventa un impegno quotidiano.

Un grazie speciale alla Gradinata Est per lo striscione esposto al Miramare: un segnale forte e chiaro, che vogliamo portare avanti ogni giorno con i nostri ragazzi.

Qui vincono i valori, vince il rispetto.

Insieme, sempre, contro ogni forma di bullismo.

⸻