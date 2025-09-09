[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

NO agli animali nei circhi. Il PRC di San Giovanni Rotondo contro l’uso di animali nello spettacolo del Circo Orfei

Il Circolo “L. Pinto” del Partito della Rifondazione Comunista esprime contrarietà alla presenza, a San Giovanni Rotondo, del Circo Paolo Orfei con lo spettacolo Africa — Il Regno Animale. Una posizione che si unisce a quella di numerosi cittadini e cittadine che, in questi giorni, hanno manifestato il proprio dissenso contro l’uso di animali negli spettacoli circensi.

L’utilizzo di animali negli spettacoli circensi è una pratica ormai anacronistica, in contrasto con la crescente sensibilità culturale e sociale verso il benessere animale. Questi spettacoli, lungi dall’avere un valore educativo, trasmettono alle nuove generazioni un messaggio distorto: che lo sfruttamento e la privazione della libertà possano essere considerate forme di divertimento.

La normativa nazionale stessa indica una direzione diversa: la Legge 175/2017 prevede infatti il graduale superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi. Anche la comunità scientifica e internazionale ha più volte ribadito l’incompatibilità tra benessere animale e spettacoli circensi: la Commissione CITES, insieme alla Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani (FNOVI), ha evidenziato come specie quali elefanti, grandi felini, orsi e primati non possano essere detenute nei circhi in maniera compatibile con il loro benessere. Va ricordata anche la Dichiarazione universale dei diritti dell’animale (Bruxelles 1978) che condanna l’uso degli animali a fini di divertimento perché incompatibile con la loro dignità.

Non si tratta di una battaglia isolata: in diverse città italiane, da Genova a Milano, fino a realtà più piccole come Massafra e Roseto degli Abruzzi, sono già stati scelti percorsi per limitare l’uso degli animali o favorire circhi etici, nel rispetto della tradizione circense. Sono segnali concreti che dimostrano come sia possibile promuovere un modello di circo fondato sull’arte e non sullo sfruttamento, anche nella nostra città.

Il PRC di San Giovanni Rotondo invita i cittadini e le cittadine a non sostenere i circhi che utilizzano e sfruttano gli animali, perché solo una scelta collettiva chiara può aprire la strada a un cambiamento culturale e civile.

Per questo il Circolo “L. Pinto” propone un percorso di ascolto con cittadini, scuole e associazioni (fra cui LAV ed ENPA) per definire insieme le forme più efficaci con cui il Comune potrà intervenire, sostenendo i circhi etici e promuovendo ogni iniziativa utile a superare lo sfruttamento animale.

Circolo “L. Pinto” del Partito

della Rifondazione Comunista