Nicolò Brigante lascia il Grande Fratello Vip: “Sto male qui dentro, non ho certezze”

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Momento inatteso nella puntata del 17 aprile del Grande Fratello Vip: Nicolò Brigante ha deciso di abbandonare definitivamente la Casa. La comunicazione è arrivata in diretta, sorprendendo pubblico e concorrenti.

Il reality condotto da Ilary Blasi perde così uno dei protagonisti più discussi di questa edizione.

I motivi dell’abbandono: “Non riesco più a stare qui”

Durante la diretta, Brigante ha spiegato apertamente le ragioni della sua scelta, parlando di un forte disagio emotivo:

“Mi fa stare male vivere in questo posto chiuso, il fatto di non avere certezze. Non riesco a dormire bene e le energie sono sempre meno.”

Il concorrente ha evidenziato come l’isolamento e la pressione psicologica abbiano influito sul suo equilibrio, portandolo a prendere una decisione definitiva dopo giorni di riflessione.

Nonostante il tentativo della madre Serena e della sorella Simona di convincerlo a restare, il suo addio è stato irrevocabile.

Il legame con Blu Barbara Prezia

Un ruolo chiave nella crisi di Brigante è stato l’eliminazione di Blu Barbara Prezia, con cui aveva instaurato un rapporto molto stretto.

Già nei giorni precedenti, Nicolò aveva dichiarato che avrebbe lasciato il programma qualora lei fosse uscita. Dopo la sua eliminazione, il concorrente ha iniziato a manifestare un crescente malessere, culminato nella decisione finale.

Un percorso interrotto ma significativo

Prima di lasciare la Casa, Brigante ha riflettuto sull’esperienza vissuta:

“Ho scoperto cose che non pensavo di me, ma faccio troppa fatica a rimanere qui dentro.”

Il suo percorso al GF Vip si chiude quindi in anticipo, ma lascia il segno per l’intensità emotiva e le dinamiche vissute.