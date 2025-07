[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nicola Lagioia inaugura la X edizione del Piccole Cose fest a Monte Sant’Angelo il 29 luglio 2025

Il 29 luglio alle ore 21.00 sulla terrazza del MeTA – Museo Etnografico Tancredi – a Monte Sant’Angelo, Nicola Lagioia inaugura le serate della X edizione del Piccole Cose Fest con “Presto saprò chi sono”, una lezione‑spettacolo intensa e coinvolgente sull’arte del raccontare. Scrittore, saggista, già direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino e vincitore del Premio Strega con La ferocia, Lagioia è una delle voci più lucide e originali della narrativa italiana contemporanea. In questo appuntamento, al tempo stesso lectio e narrazione teatrale, accompagna il pubblico in un viaggio attraverso i grandi archetipi della letteratura, da Omero ai giorni nostri, rivelando come le storie – e la loro capacità di metterci in contatto con ciò che ci rende umani – siano ancora oggi strumenti di salvezza e conoscenza. Raccontare, per Lagioia, non è un esercizio estetico ma una necessità esistenziale, un modo per avvicinarsi a sé stessi, per toccare la vertigine del “chi siamo”, per educare lo sguardo e risvegliare la coscienza. “Presto saprò chi sono” non è soltanto il titolo di una lezione, è una promessa che attraversa il tempo e l’esperienza letteraria, nella convinzione che leggere ci renda più veri, più vulnerabili, più vivi. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il festival prosegue poi il 30 luglio con “Sulla soglia del silenzio”, un’opera poetico-musicale che intreccia suoni e parole per raccontare la transumanza immaginaria di San Francesco fino al Gargano, con Raffaele Niro e Corde Sciolte. Gran finale il 31 luglio con Cristò, autore del romanzo Penultime parole, edito da Mondadori, che ci conduce sul crinale incerto tra linguaggio e silenzio, tra l’ultima frase detta e quella che resta sospesa.

Tutte le mattine, alle 6.30 in Piazza De’ Galganis, il festival si apre con “Farsi Verso”, una camminata poetica e un laboratorio narrativo guidato dal poeta Raffaele Niro. Si cammina insieme all’alba, si ascolta, si scrive. E al tramonto, prima degli incontri serali, ci si ritrova sulla terrazza del MeTA per condividere i propri testi e trasformare la scrittura in voce, la voce in comunità.

Piccole cose che restano. E che sanno raccontare, ogni anno, un modo diverso e profondo di abitare il mondo.



Per informazioni:

📍 Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

📍 Le attività mattutine di Farsi Verso prevedono iscrizione gratuita (prenotoposto@gmail.com).

📞 Info: Associazione Rhymers’ Club – 334.5291111

📧 associazione.rhymersclub@gmail.com

🔗 Seguici su Facebook @piccolecosefest