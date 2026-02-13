Nicola di Bari fa visita allo stand della Puglia alla BIT di Milano, invitato dal comune di Zapponeta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MILANO – Sorpresa allo stand della Puglia alla BIT di Milano, la più grande fiera del turismo italiana. Nicola di Bari, notissimo cantante vincitore di due Festival di Sanremo consecutivi, nelle edizioni 1971 e 1972 con Il cuore è uno zingaro e con I giorni dell’arcobaleno.

Il Sindaco di Zapponeta Vincenzo Riontino ha postato il video ed ha scritto sui social “Abbiamo portato il nostro Comune tra i giganti del Turismo Internazionale per la BIT 2026, con la partecipazione del nostro grande Nicola Di Bari. Non nasconde l’emozione il sindaco di Zapponeta ed aggiunge: “Abbiamo parlato del nostro mare, di 8 anni di Bandiera Blu, dello Zapponeta Blu Festival, dei nostri prodotti, della nostra terra.”