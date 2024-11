Nessuna nuova concessione balneare sulla spiaggia libera di Manfredonia: le precisazioni dell’Amministrazione Comunale

MANFREDONIA – In merito agli articoli apparsi in data odierna su alcune testate giornalistiche locali, l’Amministrazione Comunale intende precisare che la spiaggia libera di Manfredonia è libera e tale rimarrà.

Infatti, su tale area nessuna nuova concessione è in procinto di essere rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, spiaggia che dunque continuerà ad essere fruibile per la collettività.

Per completezza informativa, si evidenzia che i procedimenti amministrativi aventi ad oggetto istanze per l’occupazione di ambiti demaniali marittimi sul litorale di Manfredonia per stabilimenti balneari, riguardano spazi già assentiti in concessione con licenze in scadenza al 31/12/2024, per le quali, a seguito della prescritta pubblicazione, sono state presentate domande concorrenti.