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Nessun maxischermo per Foggia-Salernitana

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Una nota dell’Amministrazione Comunale di Foggia.

Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi, da parte di alcuni dirigenti provinciali e cittadini di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, una richiesta di installazione di uno o più maxischermi in città per assistere collettivamente domenica prossima 26 aprile alla partita di calcio Foggia-Salernitana, che si svolgerà allo stadio Zaccheria a porte chiuse per la prima delle quattro giornate di squalifica sanzionate dal Giudice Sportivo dopo i gravissimi accadimenti verificatisi in occasione della gara Monopoli-Foggia dello scorso 19 aprile.

Una richiesta che, per quanto animata dalla volontà di sostenere la squadra del cuore nel momento più delicato di questa travagliata stagione calcistica e di favorire lo sport quale elemento di aggregazione sana per famiglie, tifosi e cittadini, non è accoglibile perché appare incongruente rispetto alla sanzione comminata alla società e alla squadra.

Ancora, l’organizzazione di eventi con elevata concentrazione di persone alternativi alla presenza nello stadio, in aree non adeguatamente attrezzate e impossibili da presidiare, comporta ulteriori rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza che intendiamo scongiurare.

Per questo domenica prossima non verrà allestito alcun maxischermo in città, augurando al Calcio Foggia 1920 ogni successo.