Nella sede del Parco i mini sindaci del Gargano

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Nella sede del Parco Nazionale del Gargano, a Monte Sant’Angelo, i “mini sindaci” degli istituti scolastici della rete “Coloriamo il nostro futuro” hanno proceduto oggi all’elezione del “mini presidente” dell’Ente Parco.

Alla presenza del Commissario Straordinario, Raffaele Di Mauro, è stato eletto Jacopo Martella, dell’Istituto “Padre Giulio Castelli di Carpino”.

Un momento di festa, ma anche di confronto sulle tematiche dell’ambiente e della difesa del patrimonio naturalistico, da cui sono emersi spunti di grande interesse, a dimostrazione di una consapevolezza ambientale già radicata nelle giovanissime generazioni e che va valorizzata ed esaltata.

Rendere protagonisti i cittadini del futuro sui temi dell’ambiente, della promozione e della difesa del territorio è un dovere. Ed in questa missione il Parco Nazionale del Gargano sarà sempre in prima linea.