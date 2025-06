[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella mente del maestro: Salvador Dalì in mostra a Vieste

Nella sede della COMMUNITY LIBRARY di Vieste in esposizione circa settanta opere dell’esponente del surrealismo, dal 11 luglio al 31 agosto 2025.

Un viaggio tra arte e psiche, “Nella mente del Maestro”,è ciò che propone la mostra dedicata a Salvador Dalí che verrà inaugurata a Vieste, nella sede della COMMUNITY LIBRARY, in programma dal 11 luglio al 31 agosto 2025 e dedicata, appunto, a Psiche.

La mostra, organizzata dal Comune di Vieste in collaborazione con Giuseppe Benvenuto, curatore dell’esposizione, propone una selezione di circa sessanta opere, più materiale espositivo che arricchisce e completa il percorso museografico, tutto proveniente dalla collezione Dalí Universe.

Tra le opere presenti sculture museali, acquerelli, litografie, acqueforti e fotografie nonché materiale espositivo come copertine di magazine d’epoca e poster autografati da Salvador Dalí, che arricchiscono e completano l’esposizione per meglio testimoniare e far comprendere, ai visitatori, lo stretto legame tra il metodo surrealista – di cui Dalí è stato uno dei principali esponenti – e la rivoluzione psicanalitica.

Di particolare rilievo, gli originali della serie “Tarot”, opere uniche in tecnica mista (collage, gouache, acquerello), alcuni classici dell’iconografia dell’artista come l’orologio molle della “Danza del Tempo III” o “La Lumaca e l’Angelo”, opera profondamente legata a Sigmund Freud, spesso raffigurato anche in modo esplicito, come nell’acquaforte “Psicoanalisi: Freud”, prova d’autore firmata a mano, di cui verrà esposta anche la lastra originale.

Questa mostra completa idealmente un trittico di mostre d’arte che segna il calendario culturale 2025 della città di Vieste. Dopo Steve McCurry e Jeff Koons, la presenza di Salvador Dalí rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento dell’identità culturale della città di Vieste, dove la “bellezza dialoga con l’immaginazione”.

«Con Dalí chiudiamo un cerchio che è in realtà una spirale: ogni mostra ha spostato più in alto il baricentro del nostro pensiero culturale. Dopo l’umanità sospesa di McCurry e l’ironia riflessiva di Koons, entriamo nella “Mente del Maestro” del surrealismo, dove l’arte è una porta verso l’inconscio collettivo» ha dichiarato Graziamaria Starace, curatrice della programmazione culturale del Comune. «La cultura è infrastruttura: apre strade, crea economie, ma soprattutto rafforza la coscienza collettiva. E la Community Library è il nostro presidio permanente, un luogo che non conserva, ma genera futuro».

«Questa mostra, come le altre, rappresenta una dichiarazione politica – commenta il Sindaco Giuseppe Nobiletti– Vieste sceglie di essere “mente” piuttosto che una semplice “meta”.

Costruire una comunità consapevole, attrarre turismo attraverso contenuti profondi, far dialogare le nostre piazze con le grandi visioni del mondo – questo è il cuore del progetto che portiamo avanti».

L’ inaugurazione sarà presso la Community Library di Vieste, venerdì 11 Luglio 2025, ore 19:00, alla presenza del Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti e dell’Assessore alla Cultura Graziamaria Starace.

Dall’11 LUGLIO al 31 AGOSTO 2025

Orari e giorni di apertura

– Dal martedì alla domenica, ore 18.30-23.30

Costo del biglietto:

– Intero: euro 8,00

– Ridotto: euro 5,00 (residenti, over 65, under 18, studenti universitari, gruppi minimo di 10 persone)

– Gratuito: bambini fino ai 6 anni non compiuti, disabili con accompagnatore, guide turistiche nell’esercizio della propria attività professionale, giornalisti.