[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

NEL GOLFO DI MANFREDONIA ARRIVA SEA BREEZE

LA PRIMA MANIFESTAZIONE DI WINDSURF INCLUSIVA E SOSTENIBILE

Il mare del Gargano si prepara ad accogliere Sea Breeze, una manifestazione dedicata al windsurf in programma domenica 21 settembre 2025 nel Golfo di Manfredonia, nello specchio acqueo di Siponto.

L’evento, organizzato dall’ASD Windsurfing Club Golfo di Manfredonia in collaborazione con la UISP Comitato Territoriale Foggia–Manfredonia, è aperto a giovani e adulti dai 14 anni in su e prevede categorie per atleti principianti, intermedi e avanzati.

Un’attenzione speciale sarà dedicata all’inclusione, con percorsi accessibili a persone con disabilità grazie a dispositivi adattivi e alla presenza di istruttori qualificati. Sea Breeze è una manifestazione che promuove la partecipazione attiva delle donne sia in gara che nei ruoli organizzativi, per diffondere maggiormente la pratica del windsurf anche tra le ragazze.

Non solo sport: durante la manifestazione saranno organizzati incontri informativi sul contrasto al doping e sulla promozione di sani stili di vita, rivolti soprattutto ai più giovani. Il progetto adotterà anche un approccio eco-friendly, con riduzione della plastica, raccolta differenziata e iniziative di sensibilizzazione sul rispetto del mare.

Sea Breeze, pur essendo alla sua prima edizione, punta a diventare un appuntamento fisso nel calendario degli sport acquatici del Gargano, promuovendo il windsurf come disciplina sostenibile, inclusiva e turistica.

L’evento rientra nel programma di iniziative promosse con il sostegno della Regione Puglia e di Puglia Regione Europea dello Sport 2026.