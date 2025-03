[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel derby del Monterisi fa ancora festa il Cerignola: Foggia ko

Il Cerignola vince il derby di Capitanata contro il Foggia e conserva il primato di Serie C, girone C.

Vittoria meritata per 3-2 grazie alle reti, in sequenza di Visentin (C) al 15’, Tascone (F) al 32’, Ligi al 53’ e Salvemini al 69’ per i padroni di casa e rete finale per i satanelli di Silvestro al 74’.