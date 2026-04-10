Nel Castello di Manfredonia la cerimonia per il 174° anniversario dalla Fondazione della Polizia di Stato

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Oggi, 10 aprile 2026, la Questura di Foggia ha celebrato il 174° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato con una solenne cerimonia tenutasi presso il Castello Svevo-Angioino-Aragonese di Manfredonia.

La giornata ha avuto inizio alle ore 8:30 con un momento commemorativo durante il quale il Prefetto ed il Questore di Foggia hanno reso gli onori ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento a loro dedicato, presente nel piazzale della Questura di Foggia.

Successivamente, la cerimonia, impreziosita dal coro polifonico dell’Istituto Scolastico San Giovanni Bosco di Manfredonia e dall’ensamble musicale dell’Istituto Scolastico Carolina Poerio di Foggia, ha avuto inizio alle ore 11:00 nella meravigliosa location del Castello Svevo-Angioino-Aragonese di Manfredonia che, per l’occasione, si presentava allestita con stand informativi della Polizia di Stato e delle sue Specialità ed il cui viale di accesso presentava esposti veicoli e divise storiche della Polizia di Stato nonché attuali motoveicoli ed autovetture in dotazione alla Polizia di Stato ed alle Specialità.

Alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, nonché di rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato delle Sezioni di Foggia, Cerignola e Vieste e di scolaresche locali, si è data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno, del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Questore della Provincia di Foggia. A seguire, vi è stata la premiazione degli appartenenti alla Polizia di Stato distintisi particolarmente in operazioni di polizia e di soccorso pubblico.

La cerimonia, che ha riscosso grande e fattiva partecipazione da parte della cittadinanza nonché vivo successo, si è conclusa con l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici “Federiciani” – Puer Apuliae di Lucera e con un rinfresco curato dall’Istituto di Istruzione “Michele Lecce” di Manfredonia presso il Bastione della Nunziata.