“Nel Blu Dipinto di Blu” – per un sogno in cartapesta. A Manfredonia sport, spettacolo e solidarietà allo stadio Miramare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia – lo sport incontra la solidarietà allo Stadio Miramare

Sabato 13 settembre, alle Manfredonia accoglie un evento speciale: “Nel Blu Dipinto di Blu“, una serata che fonde sport, spettacolo e solidarietà. Allo Stadio Miramare scenderà in campo la storica Nazionale Attori 1971, con volti noti come Luca Varone, Francesco Cicchella, Diego Tavani, Mario Ermito e Seydou Sarr, guidati da Mister Giancarlo Oddi. L’iniziativa sostiene la nascita di un laboratorio sociale sulla cartapesta che coinvolgerà giovani, anziani e persone con disabilità. Il contributo richiesto è di € 10,00 con la possibilità di comprare i biglietti sospesi, presso la sede della Croce Rossa, per dare la possibilità di partecipare all’evento anche a chi non può. Accesso ridotto a 5 euro per le scuole, con posti riservati in curva. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza. Manfredonia è chiamata a riempire le tribune.

