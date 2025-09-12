“Nel blu dipinto di blu”, domani partita di solidarietà a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Nel blu dipinto di blu – Sport, solidarietà e tradizione” a Manfredonia il 13 settembre

Vi invitiamo a partecipare all’evento “NEL BLU DIPINTO DI BLU – Sport, Solidarietà e Tradizione”, che si terrà sabato 13 settembre 2025 presso lo Stadio Miramare di Manfredonia.

La manifestazione, che vedrà la partecipazione della Nazionale Attori 1971 impegnata in una partita solidale contro una selezione composta da Vecchie Glorie Manfredonia Calcio, ASD Delfino Manfredonia Calcio e Forza Campioni, rappresenta un’occasione di sport, spettacolo e condivisione, ma soprattutto di solidarietà.

Il ricavato della serata sarà infatti destinato al progetto “Cartapesta Viva”, un laboratorio sociale inclusivo finalizzato alla formazione e all’inserimento lavorativo di giovani, disoccupati e persone con disabilità, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare l’antica tradizione della cartapesta, patrimonio culturale e identitario della nostra città. Programma della giornata:

Ore 16:00 – Amichevoli tra scuole calcio della provincia

Ore 18:30-Partita solidale con la Nazionale Attori 1971

La Vostra presenza sarà per noi motivo di orgoglio e rappresenterà un importante segnale di sostegno a un progetto che unisce sport, cultura, inclusione e futuro per la comunità di Manfredonia.

Confidando nella Vostra partecipazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Gli Organizzatori

Love Gargano APS – ANFFAS Manfredonia- APS 365°