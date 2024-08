Nek, Renga, The Kolors, Anna Tatangelo, Irene Grandi, Martina da Amici, Petit e Clara a Sant’Agata di Puglia

A SANT’AGATA SUL “PALCO DELLE PUGLIE” SALGONO NEK, RENGA, THE KOLORS, ANNA TATANGELO, IRENE GRANDI E TANTI ALTRI ARTISTI. AL FRESCO DEI MONTI DAUNI DAL 10 AL 28 AGOSTO

Nek, Renga, The Colors, Anna Tatangelo, Irene Grandi, Martina da Amici, Petit e Clara. Sono solo alcuni degli artisti che saliranno sul Palco delle Puglie per dare vita a Sant’Agata di Puglia al più grande festival pop della Capitanata. Ad annunciare i tanti appuntamenti è il sindaco Pietro Bova. “La diciannovesima edizione del Festival Sul Palco delle Puglie di Sant’Agata di Puglia è pronta a regalare un agosto ricco di emozioni, musica e cultura. Un evento divenuto ormai il festival di riferimento della provincia di Foggia, capace di attrarre appassionati da tutta la regione e oltre, grazie a un programma variegato e adatto a tutte le età”.

Tra i grandi nomi che illumineranno il Festival quest’anno spicca Anna Tatangelo, icona della musica pop italiana, che con la sua voce inconfondibile e i suoi brani più amati saprà conquistare il pubblico di tutte le generazioni.

Una serata imperdibile sarà quella del 15 agosto, con i The Best Of condurranno il pubblico in un viaggio musicale attraverso i più grandi successi italiani e internazionali, dagli anni ’60 fino ad oggi. Un’occasione per rivivere le hit che hanno segnato intere generazioni, in una serata di pura nostalgia e divertimento.

Un altro appuntamento imperdibile sarà il concerto dei Notturni, che, con “Parole di Faber”, renderanno omaggio al leggendario Fabrizio De André, regalando al pubblico un viaggio musicale attraverso le canzoni più amate del grande cantautore genovese.

L’attesa cresce anche per l’arrivo dei Creedence Clearwater Revived, che riporteranno sul palco l’inconfondibile sound dei CCR. Dopo aver conquistato i palchi di tutta Europa (Germania, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Montenegro e Italia), la band arriva a Sant’Agata per regalare al pubblico una serata di rock puro e autentico.

Non mancheranno momenti di grande spettacolo: Renga e Nek, due delle voci più amate della musica pop italiana, il 25 agosto, saranno pronti a regalarci una serata indimenticabile con le loro hit; il 28 agosto i The Kolors, accompagnati da Irene Grandi e Martina direttamente dal programma televisivo di “Amici”, saranno le Guest Star del Ciccio Riccio in Tour, portando la loro energia e il sound irresistibile.

“Questa edizione di “Sul Palco delle Puglie” – ha aggiunto Bove – sarà un’esplosione di musica e talento, grazie anche a tanti altri protagonisti come: i Suoni del Sud, Giovanni Imparato, Marcello Cirillo e Demo Morselli, Marco Ligabue, Lorenzo Zecchino, Petit e Clara. Questi straordinari artisti, insieme agli altri già citati, renderanno indimenticabile l’estate di Sant’Agata di Puglia”.

Il Festival dedica una particolare attenzione anche ai più piccoli, con tre eventi pensati interamente per loro, che rendono questa edizione 2024 un karmesse davvero a misura di famiglia.

Sant’Agata di Puglia vi aspetta dal 10 al 28 agosto per vivere insieme un’estate indimenticabile all’insegna della musica e del divertimento.