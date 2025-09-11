Nek infiamma Marina piccola a Vieste

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri sera Nek ha infiammato la marina piccola.

Il cantautore, con il suo carisma, ha coinvolto il pubblico di Vieste con i suoi grandi successi, tra cui “Laura non c’è”, facendo cantare e ballare migliaia di persone. La serata è stata un successo, confermando l’artista come una delle voci più amate della musica italiana.

Vieste ha vissuto una grande notte di musica, nell’attesa di Borgo in Bianco che si terrà il 20 Settembre a Vieste