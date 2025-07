[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Navigando per Fefè”: A rota do Brasil

Domenica 20 luglio si celebrerà l’anniversario della morte del nostro amatissimo Jose Fernando Lopes Correa, da tutti conosciuto come Fefé.

Fefé non era solo un velista e velaio, ma un uomo di cuore, sempre disponibile, con il quale era impossibile non sorridere. Una persona buona e genuina che insegnava il mare nel modo più puro e sincero che esista.

In questo giorno non possiamo far altro che onorarlo nel modo che più gli sarebbe piaciuto, andando in mare e navigando spensierati e felici come lui ha sempre fatto, non facendo del suo ricordo un pensiero triste, ma un insegnamento, a prendere la vita e le sue sfide con il sorriso e la leggerezza, che non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore. V

Vi aspettiamo tutti domenica 20 luglio nelle acque del Golfo di Manfredonia, base operativa Centro Nautico Sportivo Il Mandracchio di Manfredonia, circolo organizzatore dalla Gargano Sailing Club, per omaggiare un uomo raro e speciale che resterà per sempre nei nostri cuori e ci sarà accanto ogni volta che navigheremo verso qualunque rotta.

info contattare: 333.8693503‬ – 389.0586178