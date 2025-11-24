[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Natale, torna Sky Cinema Christmas

Per tutto il mese di dicembre, Sky Cinema Collection (canale 303) si trasforma in SKY CINEMA CHRISTMAS, un canale interamente dedicato allo spirito delle feste che torna, per la sua 15ª edizione, a illuminare la programmazione con oltre 50 titoli tra grandi classici, film per famiglie, commedie italiane, avventure animate e romantiche storie di Natale. Tutti i film saranno disponibili anche in una collezione on demand dedicata e in streaming su NOW .

A rendere ancora più speciale questa edizione arriva, sabato 6 dicembre alle 21:15, la prima visione ME CONTRO TE PRESENTA: CATTIVISSIMI A NATALE, la nuova avventura natalizia del celebre duo amatissimo dal pubblico più giovane.

Il magico spirito del Natale è protagonista in film come IL GRINCH, la moderna rilettura Illumination del classico di Dr. Seuss, o IL FIGLIO DI BABBO NATALE, il viaggio targato Sony Pictures Animation del più giovane dei figli di Santa Claus in una missione speciale, ma anche ne LA BEFANA VIEN DI NOTTE II – LE ORIGINI, prequel della popolare commedia fantasy con Monica Bellucci e Fabio De Luigi.

Non mancano i grandi classici del Natale, che hanno fatto la storia del cinema delle feste: il magico musical IL MAGO DI OZ con Judy Garland, la favola moderna ELF con Will Ferrell e l’intramontabile UNA POLTRONA PER DUE di John Landis, con Dan Aykroyd ed Eddie Murphy.

Spazio anche alle commedie romantiche, veri cult del periodo, con L’AMORE NON VA IN VACANZA, con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black; SERENDIPITY – QUANDO L’AMORE È MAGIA, la storia d’amore guidata dal destino con Kate Beckinsale e John Cusack; LAST CHRISTMAS, con Emilia Clarke e Henry Golding, accompagnato dalle canzoni di George Michael; e CAPODANNO A NEW YORK, il film corale firmato Garry Marshall.

Il Natale porta con sé anche il calore — e le inevitabili complicazioni — delle storie di famiglia, come in NATALE ALL’IMPROVVISO, con la compianta Diane Keaton alla guida di una famiglia tanto numerosa quanto disfunzionale, o in FUGA DAL NATALE, dove Tim Allen e Jamie Lee Curtis si trovano costretti a organizzare un Natale last minute per il ritorno inaspettato della figlia.

Completa la programmazione il meglio della commedia italiana di Natale. Troveremo infatti LA CENA DI NATALE, sequel del film di successo Io che amo solo te, I MIGLIORI GIORNI, il film in quattro episodi di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo dedicato a diverse festività dell’anno, tra cui la Vigilia di Natale e Capodanno, e gli Sky Original UN NATALE PER DUE con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann e UN NATALE CON I FIOCCHI, in cui Alessandro Gassmann fa coppia questa volta con Silvio Orlando.