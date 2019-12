Natale in Tv, la programmazione fino al 26 dicembre

Martedì 24 dicembre:

Rai 1: 21.20 Santa Messa dal Vaticano

Rai 2: 21.05 Alla ricerca di Dory

Rai 3: 21.20 43.o Festival del Circo di Montecarlo

Canale 5: 21.40 Concerto di Natale in Vaticano

Italia 1: 14.34 Alla ricerca della stella del Natale

Italia 1: 16.18 Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato

Italia 1: 19.23 Il Grinch

Italia 1: 21.24 Una poltrona per due

Italia 1: 23.52 Gremlins

Rete 4: 21.25 7 spose per 7 fratelli

Canale 20: 20.59 Il signore degli Anelli – La compagnia dell’anello



Mercoledì 25 dicembre:

Rai 1: 21.25 La Bella e la Bestia

Rai 2: 21.05 Salemme il bello…della diretta!

Rai 4: 21.12 Hugo Cabret

Canale 5: 21.35 Il peggior Natale della mia vita

Canale 5: 23.23 Michael Bublè’s Christmas in Hollywood

Italia 1: 10.15 La storia infinita 2

Italia 1: 14.09 Dennis la minaccia

Italia 1: 19.25 Elf

Italia 1: 23.23 Lo schiaccianoci

Rete 4: 20.30 Via col vento

Canale 20: Il signore degli Anelli – Le due torri

Giovedì 26 dicembre:

Rai 1: 21.20 Cenerentola

Rai 2: 21.05 Ratatouille

Rai 4: 21.15 Edward mani di forbice

Canale 5: 13.39 La casa sul lago del tempo

Canale 5: 21.20 All together now

Italia 1: 14.36 Dennis la minaccia di Natale

Canale 20: Il signore degli Anelli – Il ritorno del Re