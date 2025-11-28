[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Natale a Vieste 2025 – Un mare di emozioni

Dal 6 dicembre al 6 gennaio: un Natale dedicato alle famiglie, ai bambini e alla magia delle feste

Vieste si prepara a vivere il periodo più suggestivo dell’anno con un cartellone di appuntamenti capace di fondere tradizione, accoglienza e atmosfere autentiche. “Natale a Vieste 2025 – Un mare di emozioni” è un programma che, dal 6 dicembre al 6 gennaio, propone un viaggio continuo tra luci, musica, storia, spettacolo e momenti dedicati alla comunità, in un clima festoso che abbraccia cittadini e visitatori attraverso oltre un mese di iniziative diffuse in tutta la città, con un’attenzione speciale ai più piccoli, protagonisti assoluti di questa edizione.

Il programma prenderà il via con la tradizionale Festa di San Nicola, da sempre molto sentita dalla comunità viestana, e proseguirà poi con una serie di appuntamenti che toccheranno i luoghi più suggestivi della città. Tra i momenti simbolo del Natale viestano ci sarà la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale e, soprattutto, l’inaugurazione del nuovo Villaggio di Babbo Natale, allestito nella Villa Comunale: un’area completamente trasformata in un percorso incantato, ricco di luci, installazioni scenografiche e attività creative.

Per tutto il periodo festivo, tutte le animazioni e le giostrine dedicate ai bambini saranno gratuite, a testimonianza di una scelta precisa dell’Amministrazione di garantire un Natale accessibile, inclusivo e pensato per i più piccoli.

Il cartellone offrirà poi una serie di iniziative speciali nate direttamente dalla progettazione comunale, come lo spettacolo teatrale “Disney 100”, che porterà sul palco i personaggi più amati di sempre, il concerto Gospel, e le numerose attività ludiche e performative che animeranno ogni fine settimana del mese natalizio.

Non mancheranno i tradizionali appuntamenti musicali con gli Zampognari, i gruppi folkloristici, i concerti di Natale e la Tombolata di comunità, momenti capaci di unire generazioni diverse nello spirito della festa.

Accanto agli eventi di intrattenimento, torna anche il percorso culturale “Un Natale al Museo”, che propone visite guidate alla Chiesa di San Francesco, alla necropoli La Salata, al Castello e al Museo Civico Archeologico: un itinerario che arricchisce il Natale cittadino valorizzando il patrimonio storico della città.

Nel presentare il programma, il Sindaco Giuseppe Nobiletti afferma: “Quest’anno abbiamo scelto di costruire un Natale ancora più vicino alle famiglie e ai bambini, che rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità. Il Villaggio di Babbo Natale nasce dal desiderio di regalare ai più piccoli un luogo magico in cui sognare e vivere la meraviglia delle feste. È un Natale più caloroso, più emotivo, più speciale, che appartiene a tutta la città.”

L’Assessore ai Grandi Eventi Gaetano Paglialonga aggiunge: “Abbiamo immaginato un cartellone centrato sulla magia e sulla condivisione, con spettacoli pensati per i bambini come ‘Disney 100’ e le animazioni del Villaggio. È un Natale che accoglie, che fa sorridere, che mette al centro le famiglie. E come ogni anno ringraziamo di cuore le associazioni locali che con passione arricchiscono il Natale di Vieste con musica, cultura e tradizioni.”