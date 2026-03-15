Almanacco del 15 marzo: santo del giorno, accadde oggi, compleanni e proverbio

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Il 15 marzo è il 74° giorno del calendario gregoriano e mancano 291 giorni alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici importanti, personaggi celebri nati oggi e tradizioni popolari legate al santo e al proverbio del giorno.

Scopriamo cosa è successo nel corso dei secoli in questa giornata.

Santo del giorno 15 marzo

Il 15 marzo si celebra San Zaccaria, papa della Chiesa cattolica dal 741 al 752. Durante il suo pontificato si distinse per le sue capacità diplomatiche e per aver rafforzato i rapporti tra la Chiesa e i regni europei dell’epoca.

Proverbio del giorno

“Tanta nebbia di marzo, tanti temporali d’estate.”

Un proverbio della tradizione contadina che collega il clima primaverile all’andamento meteorologico della stagione estiva.

Accadde oggi 15 marzo: gli eventi storici

Nel corso degli anni il 15 marzo è stato segnato da numerosi avvenimenti storici, politici e culturali.

1892 – Nasce il Liverpool Football Club

A Liverpool l’imprenditore John Houlding fonda il Liverpool Football Club, destinato a diventare una delle squadre più importanti della storia del calcio.

1906 – Nasce la Rolls-Royce Limited

Viene fondata la celebre casa automobilistica britannica, simbolo mondiale di lusso e ingegneria di alto livello.

1917 – Abdicazione dello zar Nicola II

Durante la Rivoluzione di febbraio lo zar Nicola II abdica al trono. Anche il fratello, designato come successore, rinuncia poco dopo, decretando la fine dell’Impero russo.

1936 – Guerra d’Etiopia: la Marcia su Gondar

Nel contesto del conflitto italo-etiope ha inizio l’offensiva militare conosciuta come Marcia su Gondar.

1956 – Debutta il musical My Fair Lady

Il celebre musical debutta a Broadway e diventa uno dei più grandi successi della storia del teatro musicale.

1985 – Il primo dominio internet

Viene registrato symbolics.com, il primo dominio internet della storia.

1990 – Gorbačëv presidente dell’Unione Sovietica

Michail Gorbačëv viene eletto primo presidente esecutivo dell’URSS.

2011 – Inizio della guerra civile in Siria

Le proteste contro il governo si trasformano in un conflitto destinato a cambiare gli equilibri geopolitici della regione.

2019 – Scioperi globali per il clima

Milioni di studenti manifestano in oltre 150 Paesi per il movimento Fridays for Future, nato dall’iniziativa dell’attivista Greta Thunberg.

Personaggi famosi nati il 15 marzo

Tra i vip e i personaggi celebri nati il 15 marzo troviamo artisti, attori e musicisti conosciuti a livello internazionale.

• Davide Devenuto (1972) – Attore italiano noto per fiction e serie televisive.

• Fabio Lanzoni (1959) – Modello e attore italiano famoso soprattutto negli Stati Uniti.

• will.i.am (1975) – Rapper, produttore e fondatore dei Black Eyed Peas.

• Sabrina Salerno (1968) – Cantante e showgirl italiana, icona pop degli anni ’80.

• Tony Maiello (1989) – Cantautore italiano, vincitore tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2010.

Curiosità sul 15 marzo

Il 15 marzo è storicamente noto anche come “Idi di marzo”, una data famosa nell’antica Roma perché segna il giorno dell’assassinio di Giulio Cesare nel 44 a.C., uno degli eventi più celebri della storia romana.