Nasce il comitato politico “Obiettivo Mattinata”
Comitato Politico “OBIETTIVO MATTINATA”
Si comunica ufficialmente la costituzione del Comitato Politico
“OBIETTIVO MATTINATA”, nato con lo scopo di partecipare
attivamente alla prossima competizione elettorale e costruire una proposta politica seria, competente e attenta alle istanze del territorio.
Il Comitato nasce dall’iniziativa di cittadini, professionisti, imprenditori, giovani, rappresentanti del mondo del lavoro e dell’associazionismo che condividono la volontà di promuovere un progetto fondato su trasparenza, partecipazione, responsabilità e sviluppo economico.
“Obiettivo Mattinata” si propone di:
• elaborare un programma concreto e condiviso, costruito
attraverso il confronto con la comunità;
• promuovere politiche orientate alla crescita economica, alla
tutela sociale e alla valorizzazione delle competenze locali;
• favorire la partecipazione civica e il coinvolgimento delle
nuove generazioni ricreando uno spazio politico di analisi;
• garantire una gestione amministrativa improntata a efficienza,
legalità e trasparenza.
Nei prossimi giorni saranno avviati tavoli tematici aperti al contributo di cittadini e realtà del territorio, al fine di raccogliere proposte e definire le linee programmatiche che costituiranno la base dell’impegno elettorale.
Il Comitato è aperto all’adesione di quanti intendano condividere valori e obiettivi del progetto