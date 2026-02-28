Nasce il comitato politico “Obiettivo Mattinata”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Comitato Politico “OBIETTIVO MATTINATA”

Si comunica ufficialmente la costituzione del Comitato Politico

“OBIETTIVO MATTINATA”, nato con lo scopo di partecipare

attivamente alla prossima competizione elettorale e costruire una proposta politica seria, competente e attenta alle istanze del territorio.

Il Comitato nasce dall’iniziativa di cittadini, professionisti, imprenditori, giovani, rappresentanti del mondo del lavoro e dell’associazionismo che condividono la volontà di promuovere un progetto fondato su trasparenza, partecipazione, responsabilità e sviluppo economico.

“Obiettivo Mattinata” si propone di:

• elaborare un programma concreto e condiviso, costruito

attraverso il confronto con la comunità;

• promuovere politiche orientate alla crescita economica, alla

tutela sociale e alla valorizzazione delle competenze locali;

• favorire la partecipazione civica e il coinvolgimento delle

nuove generazioni ricreando uno spazio politico di analisi;

• garantire una gestione amministrativa improntata a efficienza,

legalità e trasparenza.

Nei prossimi giorni saranno avviati tavoli tematici aperti al contributo di cittadini e realtà del territorio, al fine di raccogliere proposte e definire le linee programmatiche che costituiranno la base dell’impegno elettorale.

Il Comitato è aperto all’adesione di quanti intendano condividere valori e obiettivi del progetto